Adana’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Adana’da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
- AA
Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi’nde, sürücüleri belirlenemeyen 01 Y 0164, 01 ES 449 ve 01 ADM 88 plakalı otomobiller, zincirleme kaza yaptı.
Kazada yaralanan 2’si ağır 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici ile kaldırıldı.
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