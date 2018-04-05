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Adana’daki kaçak kazı baskınına 7 tutuklama

Adana’nın Kozan ilçesinde daha önce tarihi eser bulunan alanda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri ev sahibi olmak üzere toplam 16 kişi den 7 kişi tutuklanırken 11 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Hamamköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Daha önce evlerinin bahçesinde tuvalet çukuru kazarken roma dönemine ait tarihi mozaik bulan çiftin evlerinin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı iddiası ile jandarma tarafından yapılan soruşturma neticesinde ev sahibi S.B.’de dahil olmak üzere 16 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki ilk ifadelerinin ardından 16 kişi den 8 kişi serbest bırakılmış ancak içlerinde ev sahibi S.B.’de dahil olmak üzere H.A., O.K., H.Ö., T.T., B.B., B.Ç. ve muhtar G.Y. adliyeye sevk edildi. Buradaki savcılık önünde ifadeleri alınan zanlılardan ev sahibi S.B. serbest bırakılırken diğer yedi kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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