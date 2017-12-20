Adana'daki kaza kurşunu iddiası cinayet çıktı Adana'da, akrabasını kazayla vurarak ölümüne neden olduğunu öne sürerek polise teslim olan ve ifadesinde, kuzenini tarlalarındaki malzemeleri çaldığı için vurduğunu itiraf eden zanlı, cezaevine gönderildi.