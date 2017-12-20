Adana'daki kaza kurşunu iddiası cinayet çıktı
Adana'da, akrabasını kazayla vurarak ölümüne neden olduğunu öne sürerek polise teslim olan ve ifadesinde, kuzenini tarlalarındaki malzemeleri çaldığı için vurduğunu itiraf eden zanlı, cezaevine gönderildi.
- AA
Merkez Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezine dün başvurarak, kaza sonucu tabancayla vurduğu kuzeni Abdulkadir K'nin (22) hayatını kaybettiğini ileri süren zanlı Mustafa Uğur K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan zanlının, ifadesinde, Abdulkadir K'yi tarlalarındaki bazı araç ve gereçleri çaldığı gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.
Zanlının olaydan sonra evine gittiği, babası Süleyman K'ye durumu anlattığı, bunun üzerine babası tarafından polis merkezine götürüldüğü anlaşıldı.
Öte yandan, zanlının, Abdulkadir K'yi aracında vurduktan sonra cesedini bir süre bagajda taşıyıp ardından Yukarı Çiçekli Mahallesi'ndeki portakal bahçesi yakınına bıraktığı belirtildi.
Araçta yaptıkları incelemede 6 boş kovan bulan ekipler, maktule ait cep telefonunun da parçalandığını belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana'da dün kuzenini kazayla vurarak ölümüne neden olduğunu ileri süren Mustafa Uğur K. polise teslim olmuş, adresini verdiği bir portakal bahçesinde akrabasının cesedi bulunmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.