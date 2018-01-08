Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin sahibi ve çalışanları adliyeye sevk edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 26 Aralık 2017 günü operasyon düzenlendi. Operasyonda otel sahibi Osman K., otel müdürü Kemal E. ve eşi Zeynep E. ile resepsiyonist Aynur K. gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada şüpheli K.E.'nin, otel müdürü olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde sohbet toplantıları düzenlemeye başladığı, örgüt adına faaliyette bulunan şahıslara ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı iddia edildi.

ADİL ÖKSÜZ 15 TEMMUZ TOPLANTISI YAPTI

Ayrıca ABD'deki elebaşını ziyarete gittiği öne sürülen otel müdürü K.E.'nin, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ lideri tarafından yapılan çağrıya uyarak Bank Asya'ya para yatırdığı, eşi Zeynep E.'nin de sosyal medya üzerinden teröristbaşı Fetullah Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları da tespit edildi. Soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün 'Hava Kuvvetleri İmamı' Adil Öksüz'ün de beraberindeki kişilerle Adana'daki otelde 2016 yılının Mart ayı içerisinde konakladığı saptandı. Öksüz'ün burada 15 Temmuz darbe girişiminde yapılacakları anlattığı ve planlama yaptığı ileri sürüldü. Ayrıca toplantıya dönemin İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da katıldığı iddia edildi.

Öksüz'ün konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz'ün burada örgüt toplantısı düzenlediği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın toplantıya katılanları belirlemek için otelin güvenlik kamera kayıtlarına el koydu. Polis silinen 2 yıllık kayıtları geri getirmek için çalışma başlattı. Zanlılar 14 gün boyunca sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.