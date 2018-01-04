Adanalı kebapçılardan at ve eşek eti isyanı

Kentteki bir kebapçıda açıklama yapan Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, "Ele geçirilen tek tırnaklı hayvan etleri hepimizi mağdur etti. Ortaya çıkan tablo bizi çok üzüyor. Kebabın böyle anılması doğru değil. Dişi koyun etinden bile kebap yapılmazken ne olduğu belirsiz etlerin kebapta kullanılıyor görüntüsü verilmesi hepimizi yaraladı" dedi.

'ADANA'DA KAÇAK ET KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Ele geçirilen kaçak etlerin Adana'da ve kebapta kullanılmasının mümkün olmadığını anlatan Arslan, "Esnafımız erkek koyun etinden kebabını yapıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bildikleri yerde kebaplarını yesinler. Kebaba gölge düşürülmesin Bu olayın sorumluları zaten biliniyor. Denetim yetkisi olan kişi ve kurumların görevini yapmadıklarını düşünüyoruz. İlgilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

'ADANA KEBABINA SAHİP ÇIKALIM'

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur da gündeme gelen kaçak etlerin Adana'da tüketilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sorumluların saptanıp en ağır şekilde yargılanmasını isteyen Yağmur, vatandaşları Adana Kebabı'na sahip çıkmaya çağırdı. Yağmur, kaçak at ve eşek etlerinin geçmiş dönemde mecliste, askeri birliklerde, yurtlarda tüketildiğinin ortaya çıktığını hatırlatarak, “Kasaplarda böyle bir şey olsa bile biz yakalarız, aynı anda teşhir ederiz ve dükkanını açtırmayız. Bu etler hazır kıymada, hazır ucuz sucuklarda kullanılıyor. Tek isteğim var. Valimizden görev ve yetkilerimizi biraz daha açmasını istiyoruz. Denetlemeye bir yere kadar yetkimiz var” ifadelerini kullandı. (DHA)