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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde fabrika duvarının devrilmesi sonucu 8 araç kullanılamaz hale geldi

Adana'da atıl bir fabrikanın duvarının devrilmesi sonucu 8 araç kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin hasar tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor.

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde fabrika duvarının devrilmesi sonucu 8 araç kullanılamaz hale geldi.
 
Döşeme Mahallesi'nde atıl durumda olan bir fabrikanın duvarı bilinmeyen bir nedenle otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi.
 
Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği aldı.
 
Yapılan incelemede herhangi bir can kaybı yaşanmadığı anlaşılan olayda, duvarın altına kalan 8 aracın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
 
Ekiplerin hasar tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor.

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