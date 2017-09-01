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Adapazarı'nda taksicilerin üzerine kurşun yağdırdılar

Adapazarı'nda, iki grup arasında yüksek sesle müzik dinlenilmesi nedeniyle çıkan tartışmada, taksicilerin üzerine kurşun yağdırıldı.

  • DHA
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Adapazarı'nda, iki grup arasında yüksek sesle müzik dinlenilmesi nedeniyle çıkan tartışmada, taksicilerin üzerine kurşun yağdırıldı. Taksici 2 kardeş yaşamını kaybederken, kuzenleri ise yaralandı.
 
Olay gece saatlerinde, Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan taksi durağında meydana geldi. Taksi durağında bulunan taksiciler ile durağa gelen bir grup, iddiaya göre yüksek sesle müzik dinlenilmesi nedeniyle tartışmaya başladı.
 
Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce durağa gelen bazı kişiler üzerlerindeki tabancalarla duraktakilere kurşun yağdırdı. Taksicilik yapan 32 yaşındaki Erman Yıldırım ile 27 yaşındaki kardeşi Furkan Yıldırım ağır yaralanırken, kuzenleri Emre Yıldırım ise hafif yaralandı. 2 kardeş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emre Yıldırım ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erman ve Furkan Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.
 
Saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçtı.Polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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