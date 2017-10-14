Adil Biçer, AK Parti Simav İlçe Başkanı oldu

Yapılan kongreye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Taner Yıldız, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Vural Kavuncu ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kollar Başkanı Ahmet Batur, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Remzi Günay başkanlığındaki divan seçiminin ardından, gündem maddelerine geçildi.

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Smav İlçe Başkanı Hüseyin Güner yaptı. Güner, millete hizmet yolunda, yeni ilçe yönetimi ile kutlu yürüyüşe devam edeceklerini belirterek, başkanlığı döneminde yapılan icraatları anlattı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan da, belediyenin hizmetleriyle ilgili bir sunum yaptı.

Daha sonra Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş birer konuşma yaptılar.

Kongrenin onur konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Simav kongresini, il kongreleri düzeyinde gördüğünü ifade ederek, "Simav’ın birinci çözüme ulaştırılacak meselesinin yol olduğunu biliyoruz. İnşallah bu konu Termal Yol projesiyle çözülür. Çok önemli bir coğrafi konumda bulunan Simav’a yapılması planlanan yatırımların takipçisi olacağız. Simav, olması gereken yere mutlaka gelecektir” dedi.

Kongre sonrası Avukat Adil Biçer, AK Parti Simav İlçe Başkanlığı görevine seçildi.