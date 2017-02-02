Adil Gür'den referandum anketi: Evet bandı %54'te

Anayasa değişikliği ve devlet başkanlığı referandumu yaklaşırken anketlerde arkaya arkaya geliyor. Son genel seçimlerini bilen tek isim olan Adil Gür de referandum anketini açıkladı.

Adil Gür'ün anket sonuçlarına göre referandumda 'evet' oyları yüzde 54'ü bulacak. İşte Adil Gür'ün referandum tahmini:

KATILIM YÜKSEK OLACAK

Referanduma katılımın düşük olacağı yönünde görüşler var. Yaptığımız araştırmada aksine seçmenin yüzde 81-82’lik bölümü sandığa mutlaka gideceğini söylüyor.

MHP SEÇMENİNİN ÜÇTE 1'İ KARARSIZ

MHP seçmeninin dörtte üçünün “hayır” oyu vereceği yönünde yapılan spekülasyonlar da gerçeği yansıtmıyor. Bizim araştırmamızda MHP seçmeninin üçte biri kesin olarak “evet” diyeceğini, üçte biri de “hayır” oyu vereceğini söylüyor. MHP seçmeninin diğer üçte biri ise henüz “kararsız” durumda.

"EVET" %54 BANDINDA"

Anayasa değişikliği için sandığa gidecek olan seçmene, oyunu hangi kritere göre kullanacağı sorusunu da yönelttik. “Evet” oyu vereceklerin önemli bir bölümü, bunun sebebini “Erdoğan’a duyduğumuz güven” olarak, “Hayır” oyu verecekler ise “Erdoğan karşıtlığı” ile açıklıyor. “Evet” oyları % 54 bandında görünüyor. (Akşam)