Adil Öksüz’ün bacanağı, Erdoğan’ın oturduğu apartmana teröristbaşının talimatıyla yerleştirilmiş

Firari Adil Öksüz’ün bacanağı Erdal Şen’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Keçiören Subayevleri’nde oturduğu apartmana yerleştirildiği ortaya çıktı. Şen, Erdoğan’ın uçağına binen isimler arasında da yer almıştı.

Yeni Akit'ten Murat Alan'ın haberine göre, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası tutuklanan Habertürk’ün eski Ankara Temsilcisi Erdal Şen’le ilgili bomba etkisine sebeb olacak bir bilgiye ulaşıldı. Adil Öksüz’ün firarında görev alan Şen’in, Fetullah Gülen’in talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a komşu yapıldığı ortaya çıktı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına Kıbrıs kod adıyla ifade veren bir gizli tanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınına sızma talimatının Fetullah Gülen tarafından verildiğini, Keçiören Subayevleri’ndeki apartmanın 4 nolu dairesine önce firari Ekrem Dumanlı’nın yerleştirilmek istendiğini, ancak daha sonra Adil Öksüz’ün bacanağı olması hasabiyle Erdal Şen’in uygun görüldüğünü söyledi. Şen, Habertürk’te Başbakanlık muhabirliği, Ankara Temsilciliği görevlerini yürütmüş, Erdoğan’ın uçağına binen isimler arasında yer almıştı

KIBRIS: FETULLAH GÜLEN YERLEŞTİRMİŞ

Aydın Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına Kıbrıs Kod adıyla ifade veren gizli tanık, sızma operasyonu ile ilgili, “Medyadan da takip ettiyseniz darbeye teşebbüs olayını planladığı ve Adil Öksüz’ü kaçırdığı ifade edilen bu nedenle halen tutuklu olan gazeteci Erdal Şen ile ilgili şunları ifade etmek isterim. Kendisi İslambeyli’dir zaman zaman İslambeyli’ye gelmektedir. En son 12 Temmuz’da İslambeyli’ye geldiğini hatırlıyorum. Erdal Şen’in şimdiki Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde komşu olduğunu biliyorum.

Erdal Şen’in bize anlattığı kadarıyla, o binaya kendisini Fetullah Gülen yerleştirmiş” dedi.

ERDOĞAN’IN UÇAĞINA DAVET EDİLİYORDU

Darbenin baş organizatörlerinden Adil Öksüz’ün bacanağı Erdal Şen, Ankara’da Habertürk adına Başbakanlık Muhabirliği yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanken kaldığı Keçiören Subayevleri’ndeki apartmanda uzun süre komşusu olmuştu.

Şen, apartmanın 4. nolu dairesinde uzunca bir süre oturmuş, Habertürk’teki sıfatı sayesinde Erdoğan’ın programlarına davet edilmişti.

EKREM DUMANLI ÇOK İSTEMİŞ AMA OLMAMIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oturduğu apartmana, ilk önce kapatılan Zaman Gazetesinin firari Genel Müdürü Ekrem Dumanlı’nın yerleşmek istediğini söyleyen gizli tanık Kıbrıs, firari Adil Öksüz’ün Dumanlı’yı devre dışı bıraktığını ifade etti. Gizli tanık Kıbrıs,” Normalde o binaya Ekrem Dumanlı yerleşmek istiyormuş, ancak Fetullah Gülen, Erdal Şen’i yerleştirdiği için ben Erdal Şen’e Adil Öksüz’ün bacanağı olması nedeniyle önemli görevler verildiğini veya verilebileceğini düşünüyorum” dedi. Gizli tanık Kıbrıs, Erdal Şen’in kendisi üzerine olan zeytinlikleri de annesi Peli Şen ve Birkan Şen’in üzerine geçirdiğine dikkat çekti.