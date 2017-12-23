Düzce'de, yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, yaşamını yitirdi Düzce'de, yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, yaşamını yitirdi. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olan 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz'ün arkadaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. Adam, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.