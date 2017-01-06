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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda zabıt katipliği il sorumlularının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman merkezli Ankara, Siirt, Bingöl, Hatay ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslene eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alınırken, Adıyaman'da yakalanan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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