Adıyaman’da kaç şehit var isimleri nelerdir son durum ne oldu Adıyaman Kömür Belediyesi son dakika haberleri
Adıyaman Kömür Belediyesi son dakika haberleri Adıyaman’da kaç şehit var isimleri nelerdir son durum ne oldu? Vatandaşlar internetten Adıyaman şehit sayısını ve son dk haberlerini merak ediyor. Bir yürek dağlayan haberde en son Adıyman’dan geldi. Peki Adıyaman’da ne oldu? ADIYAMAN’da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede 4 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşte 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden 3'ü daha, hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit sayısının 4'e yükseldiği çatışmada 3 güvenlik görevlisi de yaralandı. Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan da hava desteği gönderildi. Türk yapımı milli tüfek, ABD’nin tahtını sarsacak
Adıyaman son dakika haberleri Adıyaman Kömür Belediyesi şehit isimleri neler? dıyaman’da kaç şehit var isimleri nelerdir son durum ne oldu Adıyaman’da kaç şehit var son durum ne oldu? Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada dört asker şehit oldu, beş asker de yaralandı. Adıyaman’da PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden 3’ü daha, hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit sayısının 4’e yükseldiği çatışmada 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan da hava desteği gönderildiDerinsu köyü Gisrik Mezrası kırsalında yola döşenen EYP zırhlı askeri aracın geçişi esnasında patlatıldı. Tuzaklanan bombanın patlatılması olayında yaralanan güvenlik güçleri askeri araçlar ile operasyon bölgesinin dışına çıkartılırken, teröristler ateş açtı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sevk edilen sağlık görevlileri bölgedeki yaralıları alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre, hain saldırıda şehit ve yaralılar olduğu belirtildi. Bölgede operasyon sürüyor.
Adıyaman’dan kahreden haber: Dört askerimiz şehit oldu
Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, bu sabah kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 5 asker yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edilirken, yaralı askerler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerden biri, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesi morga konulurken, yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.
ŞEHİT SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ
Adıyaman’da PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden 3’ü daha, hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit sayısının 4’e yükseldiği çatışmada 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan da hava desteği gönderildi.
HAİN SALDIRININ İZLERİ
Adıyaman kırsalında bir grup PKK’lı teröristin ateşe verdiği mermer ocağı şantiyesindeki hasar gündüz ortaya çıkmıştı..
Adıyaman'da teröristlerle sıcak temas
ADIYAMAN - Adıyaman'da Dağ Kuyucak-Derinsu köyü bölgesinde önceki gün mermer ocağını asan ve 4'ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 aracı yakarak ateşe veren teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Derinsu köyü Gisrik Mezrası kırsalında yola döşenen EYP zırhlı askeri aracın geçişi esnasında patlatıldı. Tuzaklanan bombanın patlatılması olayında yaralanan güvenlik güçleri askeri araçlar ile operasyon bölgesinin dışına çıkartılırken, teröristler ateş açtı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sevk edilen sağlık görevlileri bölgedeki yaralıları alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, hain saldırıda şehit ve yaralılar olduğu belirtildi. Bölgede operasyon sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, bu sabah kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 5 asker yaralandı.
Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edilirken, yaralı askerler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerden 4'ü, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldular.
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