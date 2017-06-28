Adıyaman tütünü PKK’ya yar olmaz

Star Gazetesi’nin dün ‘Terörün yeni finans kaynağı’ başlığıyla manşetten duyurduğu kaçak açık tütün tedarikçiliğinde terör örgütü PKK’nın rolü haberinin ardından, Adıyamanlılar adeta gazete santralimizi kilitledi. Tütün üreticilerinin haklarının savunulmasını amaçlayan, PKK’nın yurtdışından getirdiği kaçak tütünlerle gelir elde etmesine dikkat çekilen habere hassasiyet gösteren Adıyamanlılar, kentin gelir kaynağının tütün olduğunu ve terör örgütünün bu kente giremeyeceğini söyledi. PKK’yı şehre sokmamasıyla bilinen Adıyamanlılar ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ‘Tütün üreticisi ve PKK’nın bir arada anılmasından’ duydukları üzüntülerini STAR gazetesiyle paylaştı.

TERÖR BARINAMAZ

“Tütün, Adıyaman’ın göz nuru, alın teri, ekmek teknesidir” diyen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın PKK’nın kaçak açık tütün ticaretine yöneldiği haberinin ardından kent halkında hassasiyet oluştuğuna dikkati çekti. Aydın, “TBMM’de en başından beri, titizlikle, halkımızın emeğinin yanında yer alarak tütün ile ilgili her türlü girişimi zamanında ve yerinde ele aldık. Her zaman gerçek üreticimizin yanında olduk. Buna rağmen, bir kaç kendini bilmez ve bu durumu istismar etmeye çalışan kötü niyetli kişileri ele alırken, tüm Adıyamanlı hemşerilerimizi ve bu işten evine ekmek götüren insanları hedef göstermek ciddi manada şehrimizi rencide etmiş ve hepimizi derinden yaralamıştır” dedi. Özellikle Çelikhan’da yaşayanların yüzde 80’inin gelirini kıyılmış tütünden sağladığını belirten Aydın, “Tütün üzerinden yanlış işler yapanları da en başta Adıyaman halkının sinesinde barındırmaz. Gerektiğinde onlara da en büyük tepkiyi bu güzel toprakların vatan ve millet sevdasıyla dopdolu insanları verecektir” ifadelerini kullandı.

KAYIT ALTINA ALINMALI

Adıyaman Çelikhanlı tütün üreticisi Mustafa Aloğlu, bir vergi düzenlemesiyle üreticinin güvence altına alınması gerektiğini söyledi. Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya’nın ile bu konu da açıklama yaptıklarını belirten Aloğlu, “Kurunun yanında yaş da yanmasın, Çelikhan da yanmasın. Türkiye’nin dört bir yanında mantar gibi açık tütün satıcısı açıldığı gerçek. Ama arka planda tütün üreticisi var. Adıyaman Çelikhan ilçesinin yüzde 100’ünün, yaklaşık 200 bin nüfusunu gelir kaynağı tütün. Biz, PKK terörünün tepe yaptığı 90’da bile örgütün finans kaynağı olmadık. Buradaki üretici, hukuk çerçevesinde güvenli şekilde ekmek parasını kazanmak istiyor. Kaçak açık tütün satıcılarından da rahatsız. Ürettiği tütünün, normal bir şekilde satışının önünün açılmasını istiyor. Tütünün vergisi yüzde 81 olduğu için kayıt dışı oluyor. Yüzde 30’lara düşerse, devlet de kayıt dışı ekonominin önüne geçmiş olur” diye konuştu.

ÖRGÜT UZAK TUTULMALI

Adıyaman Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Sait Yıldırım, özellikle Çelikhan ilçesinin gelir kaynağının tütün olduğuna dikkati çekerek, “Ama bu tütünü üreten köylüler, şirketleşemediği için vergi vermiyor ve kaçak görünüyor. Bu köylü devletine ve milletine bağlı, PKK’ya destek vermeyen üretici. Devletin bu açık tütün işiyle ilgili düzenlemeye gidip, üreteni de tüketeni de zan altından kurtarmalı. Terör örgütünü de bu işten uzak tutmalıdır” dedi.

Bölgedeki üreticilerin terör örgütleriyle bir ilgisi olmadığını belirten Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ise, “Biz Adıyaman tütüncüleri olarak katıldığımız her platformda sarmalık kıyılmış tütünlerin yasal yollarla piyasaya arzının sağlanması için gerekli birlik veya kooperatiflerin kurulmasında kolaylık sağlanmasını söyledik. Yüzde 80’lerde olan verginin aşağılara çekilmesi, ortadaki vergi kaybının önüne geçilmiş olacaktır” ifadesini kullandı.