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Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Nurgül Kızılay (28) yönetimindeki 02 FS 256 plakalı otomobil ile Mehmet Sait Kutan (26) yönetimindeki 31 VD 940 otomobil, Kahta Küçük Sanayi Kavşağı’nda çarpıştı. Yaşanan kazada, Nejla Üstün, Mehmet Sait Kutan, İbrahim Halil Tosun, Nurgül Kızılay, Yusuf Özmen, Pınar Ertaş, Öznur Çetinkaya ve Zeynep Sude Çetinkaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Pınar Ertaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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