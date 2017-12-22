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Adıyaman'da 20 yıldır ehliyetsiz araç kullanan şahıs ilk kez polise yakalandı

İlk defa polise yakalandığını söyleyen R.G., polislere en kısa sürede ehliyet alacağının sözünü verdi.

  • İHA
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Adıyaman'ın Tut ilçesi Emniyet Amirliği trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada 20 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı iddia edilen sürücü yakalandı.
 
İHA'nın haberine göre, Tut İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri tarafından yapılan yol uygulamalarında 20 yıldır ehliyetsiz olarak araç kullandığı iddia edilen R.G. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.
 
Ehliyetsiz olarak 20 yıl araç kullandığını ve ilk defa polise yakalandığını söyleyen R.G., polislere en kısa sürede ehliyet alacağının sözünü verdi.
 

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