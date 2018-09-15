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Adıyaman'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Adıyaman'da Afgan uyruklu 32 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama yaptıkları sırada plakası belirtilmeyen bir minibüsü durdurdu.

Yasa dışı yollarla Adıyaman'a geldikleri anlaşılan 16'sı çocuk 32 Afgan gözaltına alındı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne götürüldü.

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