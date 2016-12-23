Adýyaman'da 54 öðrenci gýda zehirlenmesi geçirdi
Kahta ilçesi Akýncýlar beldesinde 54 öðrenci gýda zehirlenmesi þüphesiyle hastaneye kaldýrýldý.
- AA
Adýyaman'ýn Kahta ilçesi Akýncýlar beldesinde 54 öðrenci, gýda zehirlenmesi þüphesiyle hastaneye kaldýrýldý.
Akýncýlar Beldesi Ortaokulunda taþýmalý sistemle eðitim gören 54 öðrenci, mide bulantýsý, yüksek ateþ ve baþ aðrýsý þüphesiyle Göçeri Devlet Hastanesine kaldýrýldý.
ÇOÐU TABURCU EDÝLDÝ
Hastanede tedavi altýna alýnan öðrencilerin durumlarýnýn iyi olduðu ve çoðunun taburcu edildiði öðrenildi. Olay ile ilgili soruþturma baþlatýldý.
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