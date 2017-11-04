Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adıyaman'da 60 yaşındaki engelli intihar etti

Adıyaman'da, 60 yaşındaki ortopedi engelli Emin Sönmez, tüfekle intihar etti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, yürüme engelli Emin Sönmez, kullandığı 02 HY 491 plakalı minibüs ile Adıyaman-Kahta karayolunda park etti. Emin Sönmez, burada bir süre durduktan sonra minibüste bulunan tüfekle intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Emin Sönmez'in öldüğünü belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Sönmez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayı duyarak gelen yakınları sinir krizi geçirildi. Jandarma intihar nedenini araştırıyor.

 

 

 

 

 

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli insansı robot fabrikası açıldı

Milli insansı robot fabrikası açıldı

Taşeron gidiyor yerine kamu çalışanı geliyor

Taşeron gidiyor yerine kamu çalışanı geliyor

Yerli ve milli otomobil için teklifler peş peşe geldi! Modeller belli oldu

Yerli ve milli otomobil için teklifler peş peşe geldi! Modeller belli oldu

Beyin yakan buluşlar

Beyin yakan buluşlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA