Adıyaman'da 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Can Salon yakınlarında bulunan bir yakınına ziyarete giden Nuriye Cingöz (52), misafirliğe gitti yakınının bulunduğu evin 7. katından bilinmeyen nedenlerden dolayı aşağıya düştü. Yüksekten düşen kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cingöz, Adıyaman Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nuriye Cingöz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine ve hastaneye gelen polis ekipleri konuyla ilgili incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.