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Adıyaman'da 7 kişi FETÖ'den tutuklandı

Adıyaman'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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15 Temmuz darbe girişimin ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden işlemleri tamamlanan 19'u adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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