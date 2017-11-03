Adıyaman'da ambulansla otomobil çarpıştı
Adıyaman'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden hasta almaya giden Fahri B'nin (52) kullandığı 02 FF 806 plakalı ambulans, Mehmet Akif Mahallesi'nde Müslüm Ç. (22) yönetimindeki 02 AE 218 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık görevlileri Tuba G. ile Hatice K. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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