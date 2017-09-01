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Adıyaman'da, aşırı hız yapan 2 kişiyi yavaş gitmeleri yönünde uyaran yayalara tabancayla ateş açıp kaçtı

Adıyaman'da, aşırı hız yaptığı öne sürülen kamyonetteki 2 kişi, kendilerini yavaş gitmeleri yönünde uyaran yayalara tabancayla ateş açıp kaçtı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olay sonrası polis, kamyonetteki biri hırsızlık suçundan aranan, 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldaki yayalar yanlarından hızla geçen 02 FL 922 plakalı kamyonettekilere bağırıp, yavaş gitmeleri yönünde uyardı. Bu sırada kamyoneti durduran sürücü Ramazan B. ve yanındaki Sedat A., yayalarla tartıştı. Tartışma sırasında Ramazan B. ve Sedat A. yanlarındaki tabancayla ateş açıp kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Sedat A.'nın hırsızlık suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve sahte kimlik taşıdığı belirlendi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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