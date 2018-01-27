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Adıyaman'da asma katta çalışan işçi beton zemine düştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinin asma katından dengesini kaybederek zemine düşen işçi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi Girne Mahallesinde bulunan bir iş yerinin asma katında çalışan Aydın Azizoğlu (33), çalıştığı esnada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Azizoğlu'nun düştüğünü gören işçi arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi.
 
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Azizoğlu, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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