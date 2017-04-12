Adıyaman'da Atatürk'e hakaretten bir kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
- AA
Kentte uydudan yayın yapan bir televizyon kanalının programında, Demokrasi Parkı'ndaki vatandaşlara mikrofon uzatıldı.
Canlı yayınlanan programa katılan Ziya K'nin, Atatürk'e hakaret ettiği belirtildi.
Sunucunun ihbarı üzerine görüntüleri izleyen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Demokrasi Parkı'nda bulunduğunu belirlediği Ziya K'yi gözaltına aldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.