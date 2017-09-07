Adıyaman'da bıldırcın avlayanlara 8 bin lira ceza

Akşam saatlerinde Gölbaşı’na bağlı Balkar Beldesi'nde av yasağı bulunan Hüyük mevkiinde av tüfeğiyle bıldırcın avlayan S.K., O.K., H.S. ve K.S. avlamış oldukları 4 bıldırcın kuşuyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri tarafından yakalandı.

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Ruhsatsız 2 av tüfeğine el konulurken kişi başına 2'şer bin olmak üzere 4 avcıya toplam 8 bin lira para cezası kesildi.