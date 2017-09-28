Adıyaman'da bir kaportacı,12 bin lirasını alan dolandırıcıyı 12 lirayla yakalattı

Adıyaman'da bir kaportacı, internet ilanından gördüğü otomobili satın almak için 12 bin lira gönderdiği kişinin kendisini dolandırdığını anlaması üzerine akıllı bir yöntemle şüphelinin Adana'da yakalanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman'da kaportacılık yapan A.R, internetteki bir sitede gördüğü hasarlı otomobili almak için satıcıyla iletişime geçerek verilen banka hesabına 12 bin lira yatırdı.

Daha sonra aynı kişiyi arayan ancak ulaşamayan A.R, polise başvurarak şikayette bulundu.

İnternet sitelerindeki benzer ilanları takip eden A.R, aynı araçla ilgili başka bir ilana daha rastladı.

Telefonla ulaştığı satıcıya otomobili almak istediğini söyleyen A.R, araç için kendisinden istenen 12 bin lira yerine verilen hesaba 12 lira yatırıp polise durumu bildirdi.

Hesap sahibi Durmuş Ali K'nın Adana'da yaşadığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hesabın bulunduğu banka şubesinde önlem aldı.

Şüpheli Durmuş Ali K, hesabındaki parayı çekmek için şubeye geldiğinde polislerce gözlatına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı ifadesinde, tanımadığı 2 kişinin yanına gelip banka hesabına para yatırılması konusunda kendisine bin lira önerdiğini, kendisinin de kabul ettiğini, ancak bu kişileri tanımadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.