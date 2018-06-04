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Adıyaman’da cadde ve sokaklar göle döndü

Adıyaman’da yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

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Adıyaman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış ve kısa süreli dolu hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin önünde yağmurun dinmesini bekledi. Özellikle kentin kuzeyinden Atatürk Bulvarı'na gelen yağmur suyu araç trafiğini etkiledi. Araçlar göle dönen bulvarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar pantolonlarını yukarı sıyırarak sudan geçmeye çalıştı. Esnaflar iş yerlerini su basmasın diye ellerinde süpürgeler ile suyu uzaklaştırmaya çalıştı.

Adıyaman Meteoroloji Müdürlüğü, yaklaşık 1 saat içerisinde metrekareye 33 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Adıyaman Belediyesi yetkilileri ise yaklaşık 90 ev ve iş yerini su bastığını bildirdi. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açarak, su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerine müdahale etti.

 

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