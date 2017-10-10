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Adıyaman'da çaldıkları altınları kuyumcuya satarken yakalandılar

Adıyaman'da çaldıkları ziynet eşyaları kuyumcuya satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

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Kentte farklı adreslerdeki meydaha gelen ziynet eşyası hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların meydana geldiği evlerin çevrelerindeki çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

ÜSTLERİNDEN ÇIKANLAR

Polisler kimliklerini belirlediği F.Ş., K.M. ve  M.C.'yi takibe aldı. Ekipler, 3 şüpheliyi girdikleri kuyumcuda çalıntı altınları satmak isterken yakaladı.

ALTIN VE PARALAR SAHİPLERİNE VERİLDİ

Şüphelilerin üst aramasında çalıntı olduğu belirlenen 11 Cumhuriyet altını, altın bileklik, 5 bin 500 lira para ve cep telefonu ele geçirildi. Altın ve paralar sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

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