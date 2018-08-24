Adiyaman'da cinnet getiren baba 2 kızını öldürüp intihar etti
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde cinnet getiren bir kişi 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.
- İHA
Edinilen ilk bilgilere göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'de henüz ismi belirlenemeyen bir kişi 18 ve 20 yaşlarında olduğu belirtilen 2 kız çocuğunu bilinmeyen nedenlerden dolayı silahla vurarak öldürdü. Çocuklarını silahla öldüren baba daha sonra aynı silah ile intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olaylı ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.