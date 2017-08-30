Adıyaman'da deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezinden alınan bilgiye göre, saat 10.34’te merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.