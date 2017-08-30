Adıyaman'da deprem meydana geldi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezinden alınan bilgiye göre, saat 10.34’te merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.