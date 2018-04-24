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Adıyaman'da depremin yıktığı evin altında kalan 147 küçükbaş hayvan telef oldu

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir evin altında kalan yaklaşık 150 küçükbaş hayvandan sadece 3’ü canlı olarak kurtarılabildi.

  • İHA
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Merkez üssü Samsat’ın Kırmacık köyü olan ve sabaha karşı saat 03.34’de meydana gelen depremde Samsat ilçe merkezi Yavuzselim Mahallesinde Hacı Berk’e ait iki katlı ev yıkıldı. Ahır olarak kullanılan evin alt katında bulunan 150 küçükbaş hayvan yıkılan evin altında kaldı.
 
AFAD ve İtfaiye ekipleri küçükbaş hayvanları canlı olarak kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Küçükbaş hayvanlara ulaşmak için iş makineleriyle delik açıldı. Ekipler ahıra ulaştı ancak içindeki hayvanların telef olduğunu gördü. Ekipler 3 adet küçükbaş hayvanı canlı olarak kurtarabildi.
 
Ekipler yıkılan evin artçı sarsıntıda tamamen yıkılma ihtimaline karşı evi yıkmaya başladı.

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