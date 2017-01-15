Adıyaman'da FETÖ operasyonu
Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, göz doktoru olarak görev yapan R.Y. ve emniyet müdürlüğünde görevli M.Ö. isimli memurlar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahsın evlerinde operasyon kapsamında FETÖ/PDY kapsamında aramalar yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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