Adıyaman'da FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Adıyaman'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından örgütün esnaf yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.