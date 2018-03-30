Adıyaman'da FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından örgütün esnaf yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.