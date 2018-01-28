Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adıyaman'da 'huzur' operasyonu düzenlendi

Adıyaman'da 254 polisin katıldığı, kent ve ilçe genelinde 'Yaman 2' huzur operasyonu düzenlendi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde kafe ile eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 254 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, kafe, bar ve lokantalarda bulunanların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol kontrolünden geçirildi. Yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı olanlar gözaltına alınırken birçok araçta bıçak, tüfek, tabanca ve sopa bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CumhuCumhurbaşkanı Erdoğan:2020´ye girerken hedefimiz, tünellerde 68km´ye Metro´da ...

CumhuCumhurbaşkanı Erdoğan:2020´ye girerken hedefimiz, tünellerde 68km´ye Metro´da ...

2018’in en iyi aile SUV’ları

2018’in en iyi aile SUV’ları

2018’in en iyi lüks orta sınıf otomobilleri

2018’in en iyi lüks orta sınıf otomobilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA