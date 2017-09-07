Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adıyaman'da iki erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür gözaltına alındı

Adıyaman'da özel bir yurdun müdürü İ.T.'nin, erkek öğrencilere cinsel içerikli video izletip istismarda bulunduğu iddiası üzerine müdür gözaltına alındı

  • DHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adıyaman'ın Besni içesinde, özel bir yurtta 2 erkek öğrenciye cinsel içerikli video izletip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen müdür İ.T. gözaltına alındı.

Olay, geçen Salı akşamı ilçedeki özel bir yurtta meydana geldi. İddiaya göre yurt müdürü İ.T., erkek öğrencilere cinsel içerikli video izletip istismarda bulundu. 10 yaşlarındaki 2 erkek öğrencinin durumu anlattığı ailelerin şikayeti üzerine yurt müdürü İ.T. gözaltına alındı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Besni ilçemizde bulunan özel bir Öğrenci Yurdu'nda vuku bulduğu iddia edilen olayla ilgili olarak Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu olan özel öğrenci yurdunun müdürü gözaltına alınmıştır. Ayrıca idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Çavuşoğlu, Emine Erdoğan ile birlikte Bangladeş'e geldi

Bakan Çavuşoğlu, Emine Erdoğan ile birlikte Bangladeş'e geldi

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA