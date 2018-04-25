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Adıyaman'da jandarma ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gözebaşı Köyünde ikamet eden M.B., isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyon kapsamında Balım isimli narkotik köpeğinin de katkılarıyla plastik meyve kasaları arasında 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken M.B., isimli şahıs ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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