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Adıyaman'da kavga: 5 gözaltı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada, 5 kişi gözaltına alındı.

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Harıkçı Caddesi'nde bilinmeyen nedendenle iki grup arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen tartışmada bir kişi darp sonucu yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karıştığı ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

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