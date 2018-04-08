Adıyaman'da kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Türmüz köyünde meydana geldi. Köyün dışındaki kayalıklarda gezintiye çıkan Fahri Öztuncer, dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı. Öztuncer, düştüğünü görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Öztuncer, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü. Öztuncer'in cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.