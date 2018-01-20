Adıyaman'da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Dün gece Adıyaman Gerger'de komşusuna gitmek için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Hamit Karagül'ün cesedi bulundu. 73 yaşındaki yaşlı adam için başlatılan aramalar sonucu, dere yatağında cesedine rastlandı.

Ailesinin arama çalışmalarından da sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Dün geceden beri süren çalışmalar sonunda Karagül'ün, dere yatağında cesedi bulundu. Karagül'ün cesedi, otopsi için Gerger Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.