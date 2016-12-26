Adıyaman'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Nurettin Canikli: Kur silah olarak kullanılıyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "faiz artışı isteriz" diye tempo tutanların önce döviz kurunu dalgalandırdıklarını, sonra da bunu silah olarak kullandıklarını açıkladı. Canikli, "Eğer faizi arttırmazsanız kurda daha büyük dalgalanma olur’ gibi bir örtülü tehditle bunu yaptırıyorlar. Ama şu an bunların taleplerine kesinlikle sıcak bakılmıyor." dedi.