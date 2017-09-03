Adıyaman'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı

Kaza, öğlenden sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Karadağ (45) yönetimindeki 02 AT 312 plakalı otomobil ile Hasan Aktunç'un (32) kullandığı 02 LA 718 plakalı motosiklet çarpıştı.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Aktunç ve motosiklette bulunan Fatma Aktunç (30), Muhammed Aktunç (6), Ömer Aktunç (3) yaralandı. Kaza sonrası otomobil ve motosiklet sürücülerin yakınları arasında tartışma çıktı.

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POLİS MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışanları sakinleştirdi. Çağrılan sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

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