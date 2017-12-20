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Adıyaman'da korucu adayından 40 bin lira rüşvet alan 4 kişi tutuklandı

Adıyaman'da, köy korucusu olmak için başvuran E.S.'den 40 bin lira rüşvet alan 1'i muhtar, 2'si memur 4 kişi tutuklandı.

  • DHA
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Palanlı köyünde köy koruyucusu alımında bazı kişilerin rüşvert aldığını ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmayla; köy muhtarı Ömer Ç., valilik çalışanı 2 memur ve 1 belediye görevlisinin korucu olmak için başvuru yapan E.S.'den 40 bin lira rüşvet aldığını belirledi. Gözaltına alınıp Jandarma Komutanlığı'nda rüşvet aldıklarını itiraf eden 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

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