Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaymak idaresindeki 27 VK 063 plakalı otomobil ile arkadan gelen Osman Oğuzhan idaresindeki 44 BJ 963 plakalı otomobil, Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yakınında çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Fatma Özgan, Gafura Atlıhan, Perizade Atlıhan ve Özlem Gezici yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.