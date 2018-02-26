Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sibel Tekin idaresindeki 06 DB 7635 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Akpınar köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Tekin (32) ile otomobilde bulunan Zehra Özyalvaç (38) Emine Ülkü Kutlu (19), Yıldız Tırpan ve Abdullah Can Kutlu (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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