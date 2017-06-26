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Adıyaman’da önce zincirleme kaza... Sonra zincirleme kavga...

Adıyaman’da biri polis motosikleti 5 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan kavga polis tarafından büyümeden sonlandırıldı.

  • DHA
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Kaza öğlen saatlerinde Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Ömer Kaya yönetimindeki 02 KU 725 plakalı kamyon, Yunus Emre Durmaz yönetimindeki 06 ZGJ 38 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu otomobil de Bünyamin Çetinkaya yönetimindeki 27 VV 969 plakalı otomobil ile Mehmet Çelik yönetimindeki 06 FVC 97 plakalı otomobile çarptı. Tüm bunların ardından da geri manevra yapan kamyon arkada bulunan polis motosikletine çarptı.

Bünyamin Çetinkaya yönetimindeki otomobilin yan yattığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından sürücülerden Yunus Emre Durmaz ve yanındaki yakınları ile kamyon şoförü Ömer Kaya arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraftar arasındaki kavga, olay yerine sevk edilen polislerin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yoldaki araçların LGP tankları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Araçların çekicilerle otoparklara götürülmesinin ardından karayolu, yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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