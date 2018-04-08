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Adıyaman'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

  • AA
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Besni ilçesinden Gaziantep'e giden Erkan Tamrak idaresindeki 02 FY 897 plakalı otomobil, Karagüveç köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Tamrak ile otomobilde bulunan Mustafa Soylu, Hüseyin Soylu ve Mehmet Akın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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