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Adıyaman’da piyasaya sahte altın sürmek isteyen şebeke çökertildi

Adıyaman’a gelerek piyasaya sahte altın sürmek isteyen 2 şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Adıyaman’a gelen H.İ. ve Y.A. isimli şahıslar yanında getirdikleri sahte altınlardan 16 gram olan kolyeyi kent merkezinde bulunan bir kuyumcuda bozdurmak istedi. Şahısların durumundan şüphelenen ve şahısların verdiği kolyenin sahte olduğunu anlayan kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirerek şahısları oyalamaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri H.İ. ile Y.A. adlı iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, gözaltına alınan şahıslarla birlikte Adıyaman’a geldiği öğrenilen bir kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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