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Adıyaman'da, sahte parayla kurbanlık almak isterken yakalandı

Adıyaman'da, 3 ayrı sahtecilik suçundan aranan N.Y., sahte parayla kurbanlık almaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

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Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen N.Y.'nin tavırlarından şüphelenen polis ekipleri, kimlik sorgusu yaptı.

3 AYRI OLAYDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

3 ayrı sahtecilik olayından arandığı belirlenen N.Y.'nin kurbanlık almak istediği paraların da sahte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan N.Y., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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