Adıyaman'da sürücülerle köylüler arasında kavga çıktı: 2 yaralı

Kahta ilçesinde su kesintisini protesto için yolu ulaşıma kapatan köylüler ile sürücüler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Erikdere köyü sakinleri, su kesintisini öne sürüp Siverek-Sincik karayolunu ulaşıma kapattı. Araç kuyruğunun oluşmasına neden olan olaya tepki gösteren sürücüler ile eylem yapan köylüler arasında kavga çıktı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olayda 2 kişi yaralandı. Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada olay yerine giden ve köylülerle görüşen Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, su kesintisine neden olan arızanın kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Bunun üzerine eylemden vazgeçen köylüler, yolu trafiğe açtı.