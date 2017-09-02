Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adıyaman'da sürücülerle köylüler arasında kavga çıktı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kesintisini öne sürüp yolu ulaşıma kapatan köylüler ile sürücüler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kahta ilçesinde su kesintisini protesto için yolu ulaşıma kapatan köylüler ile sürücüler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Erikdere köyü sakinleri, su kesintisini öne sürüp Siverek-Sincik karayolunu ulaşıma kapattı. Araç kuyruğunun oluşmasına neden olan olaya tepki gösteren sürücüler ile eylem yapan köylüler arasında kavga çıktı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olayda 2 kişi yaralandı. Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada olay yerine giden ve köylülerle görüşen Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, su kesintisine neden olan arızanın kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Bunun üzerine eylemden vazgeçen köylüler, yolu trafiğe açtı.

Sürücülerle köylüler arasında kavga çıktı: 2 yaralı ile ilgili görsel sonucu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA